/ Владимир Елистратов получил первые задания на посту врио мэра

Ему поручили заняться центром Челябинска.

Заниматься делами областного центра теперь будет Владимир Елистратов. За него проголосовало собрание депутатов Гордумы. Сегодня Владимир Елистратов, ранее занимавший должность замглавы по правовым и имущественным вопросам, является единственной кандидатурой, которая удовлетворяет всем требованиям, предъявленным мэру Челябинска.

Предлагается принять решение о временном возложении полномочий главы города Челябинска на заместителя главы города по правовым и имущественным вопросам Елистратова Владимира Алексеевича. Кандидатура одобрена губернатором Дубровским Борисом Александровичем. — сообщили на заседании Гордумы.

Временно исполняющий обязанности главы города уже присутствовал на аппаратном совещании с заместителями главы региона и министрами. Владимиру Елистратову дали первые поручения. Они касаются освещения центра Челябинска: губернатор прошелся по улице Кирова и заметил, что возле Оперного театра не горят фонари.

Удивило, что стоят фонари, красивые такие, но ни один не горит. Какие-то разбитые, какие-то не работают. Не надо ждать, что мы к 2020 году все зажжем. Об этом люди и говорят. У них ощущение, что мы делаем не для них, а для каких-то гостей. Я в парке Гагарина походил с часок, посмотрел. Наверное, надо тоже там что-то делать. У объекта огромный потенциал, там много людей. Должна быть какая-то программа, которая будет обновлять аттракционы детские. Там настолько все усталое, покрашено зеленой краской, которой раньше в подъездах панели красили. У нас главы районов должны по своим районам ходить и днем и ночью, видеть все, что вижу я. Есть депутаты в каждом районе, которые должны быть ближе к жителям, ставить задачи, формировать, относиться уважительно. — сказал Борис Дубровский.

Напомним, что мэр Евгений Тефтелев оставил пост по собственному желанию.