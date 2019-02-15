/ Владимир Елистратов сыграл в футбол в составе сборной администрации Челябинска

Чиновникам противостояла команда студенческих отрядов.

В необычной роли показал себя сегодня, 15 февраля, временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов. Чиновник вместе с другими представителями администрации города сменил строгий костюм на спортивную форму и отправился играть в футбол. Соперниками команды Владимира Елистратова стала команда студенческих трудовых отрядов.

О результатах прошедшей игры рассказал пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Команда администрации сыграла с командой студенческих трудовых отрядов. Команда администрации была гораздо старше, но опыт победил молодость. Счет — 7:4. — отметил пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Отметим, что врио главы Челябинска не в первый раз проявляет заинтересованность различными видами спорта. Днем ранее Владимир Елистратов встретился с экстремалами Челябинска, чтобы обсудить обустройство нового городского экстрим-парка. Кроме того, совсем недавно чиновник, вместе со своими внуками был замечен на матче «Трактора».