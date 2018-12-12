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/ Политическое шоу в мэрии Челябинска устроили экоактивисты двух движений

Политическое шоу в мэрии Челябинска устроили экоактивисты двух движений

Требования собравшихся людей выслушал Владимир Елистратов.
сегодня в 22:21
  |  Общество

Толпа из более чем 50-ти человек, среди которых были активисты сразу двух экодвижений, штурмовала сегодня здание городской администрации Челябинска, чтобы встретиться с Владимиром Елистратовым. Однако не вышло — в этот момент он проводил прием граждан в честь Дня Конституции. Тогда возмущенная толпа начала кричать и ломать двери, и в итоге просто сорвала запланированные ранее встречи — врио главы города вышел к бунтующим горожанам и пригласил их в актовый зал.

Причиной столько резкого поведения людей стала экология. Точнее, накопившеся по ней вопросы. Некоторые заявляли о якобы загубленных деревьях на проспекте Ленина, другие — требовали снизить квоты на выбросы предприятий. Однако ошиблись — вопрос носит федеральный характер и рассматривают его в Госдуме. Впрочем, врио мэра заверил собравшихся, что экологические вопросы он и губернатор Челябинской области Борис Дубровский держат на постоянном контроле, а в случае найденных обнаруженных кем-либо нарушений, по ним заводятся уголовные и административные дела. Угомонить буйных горожан таким образом не вышло, тогда Владимир Елистратов был вынужден сократить время незапланированной встречи.

Я бы хотел, чтобы вся наша процедура не носила длительный характер, потому что на сегодняшний день идет прием по личным вопросам. И там сидят внизу ждут такие ж люди, которые прошли эту процедуру в законом порядке, записались и ждут визита. Поэтому давайте определимся, что не больше десяти минут. — сказал собравшимся врио мэра Влидимир Елистратов.

Далее встреча проходила почти гладко. Собравшихся экоактивистов выслушали и пообещали ответить на все их вопросы в ближайшее время. Правда, уже на официальной встрече, куда их предварительно пригласят. Толпа предложение встретила одобрительными возгласами. Еще недавно готовые выломать двери горожане начали расходиться.

О произошедшем высказался политолог Александр Мельников. По его словам, акция имела политический характер, ведь среди горожан были замечены активисты движения «Челябинск, дыши» осужденного недавно заместителя экс-губернатора, а также нашумевшее в Челябинске экодвижение «СтопГОК», выступающее под эгидой Василия Московца. Сам активист на незапланированной встрече тоже присутствовал. Правда, скрывался он за спинами своих товарищей, подсказывая, как им себя вести и что говорить.

Это безусловно выглядит, как некая пиар-акция активистов. Причем она, знаете ли, совпала практически с недавним заявлением одного из известных активистов о его мэрских амбициях и желании поучаствовать в борьбе за пост градоначальника. — поделился с «Первым областным» Александр Мельников.

Кроме того, Мельников добавил, что сама деятельность Москвовца — сомнительна. И не скорее несет вред, чем реальную пользу.

Лидер движения «СтопГОК» Василий Московец за недолгий политический отрезок превратился из общественного деятеля, которому лично позвонил президент Путин, в организатора сомнительных и опасных пиар-акций. Акций, которые общественному порядку и безопасности людей угрожают, а к решению экологических проблем города не приближают. — добавил политолог.

Считает так и другой политолог, Андрей Лавров. Он считает, что происходящее в мэрии — акция, расчитанная на продвижение Москвовца, который выдвинулся в мэры Челябинска. Его выдвижение, уверен политолог, абсолютно нереально, учитывая нынешнюю юридическую специфику этой процедуры.

А господин Московец юрист, и юрист грамотный. Посмотрите, какая была выбрана методика массовой акции — она была прикрыта открытым приемом граждан. Это бесспорно некая политическая пиар-игра, рассчитанная на раскрутку Московца и создание общей истерии. — поделился мнением Андрей Лавров.

Добавил эксперт и то, что повод, использованный для сегодняшней акции, может использоваться активистом и дальше.

Отметим, по общему мнению политологов, людей буквально бросили на амбразуру. Многие из них сами не понимали, зачем находятся в горадминистрации и чего хотят. Только вмешательство врио мэра помогло спокойному и мирному разрешению сложившейся внезапно ситуации.

Сотрудники мэрии и собственно врио главы города Владимир Елистратов вышли из ситуации с честью — смогли и организовать не очень понимающих куда и зачем они пришли людей, и найти для них нужные слова. Но подозреваю, что история на том не закончилась, и свое слово в отношении этой несанкционированной публичной акции выскажут правоохранители. — резюмировал Александр Мельников.

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Комментарии

Анна
01:26, 13.12.2018
Вас за такое изложени фактов - под суд надо отдать!
Анна
01:23, 13.12.2018
будьте вы прокляты, мутанты! Люди задыхаются, а вы манеру поведения обсуждаете.
Ирина
01:06, 13.12.2018
М-да, вот так задыхающихся людей, присовокупили к наглым... Ну Вы поняли. В прочем чему я удивляюсь, "зомбоящик" оправдывает народное название. Воздух, к сожалению, от этого чище не станет.
Екатерина
00:40, 13.12.2018
Моему возмущению нет предела! Как не стыдно так перевмрать и коверкать истинное положение вещей?! Я вообще не состою ни в каком движении. И пришла, потому что последние несколько дней нечем дышать в городе. Сколько себя помню, никогда такого не было ! Это просто невыносимая ситуация.
Эд
00:27, 13.12.2018
Вы хоть просматриваете реакцию населения после ваших помоев? Или плевать что овас скажут? Главное деньги? Вот станет кто нибудь из этих лидеров губернатором, а это реально, так вы под суд пойдете. За такую мерзость обязательно нужно отвечать. Фу.
Федя
23:26, 12.12.2018
Какая наглая и неприкрытая ложь. Вроде бы проституцией занимается ОТВ, а стыдно мне...

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