/ Эксперты составили политический портрет Алексея Текслера

Глава Челябинской области отличается требовательностью и демократичностью.

Результаты двух месяцев работы Алексея Текслера на посту главы Челябинской области огласили эксперты из Центра политической конъюнктуры. Они «нарисовали» политический портрет руководителя региона. Эксперты отметили открытость главы и высокий темп работы, к которому привыкают чиновники. Также отличительной чертой Алексея Текслера является требовательность.

И тем не менее имидж требовательного руководителя Текслер дополняет и показательной демократичностью. На некоторые мероприятия он приезжает на обычном микроавтобусе. Показательным считается случай, когда во время обсуждения дорожных проектов на улице пошёл дождь и Текслер попросил своих помощников держать зонт не над ним, а над девушками-журналистками. — сообщает Life.ru со ссылкой на экспертов.

Не остался без внимания Центра политической конъюнктуры вопрос с саммитам ШОС и БРИКС. Алексей Текслер сразу приступил к решению проблем, связанных с подготовкой к мероприятиям. Кроме того, глава региона обратил внимание на более глобальные вопросы — например, экологический план развития региона, заявив о снижении выбросов в окружающую среду на 21,5%.