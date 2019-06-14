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/ Алексей Текслер рассказал, что перенимает опыт организации ШОС в Бишкеке

Алексей Текслер рассказал, что перенимает опыт организации ШОС в Бишкеке

В столице Кыргызстана проходит саммит 2019 года, где работает глава Челябинской области.
сегодня в 16:51
  |  Общество

Алексей Текслер рассказал, как прошел первый день саммита ШОС в Бишкеке. Глава Челябинской области работает там в составе российской делегации. По словам Алексея Текслера, участие в саммите ШОС в 2019 году — возможность рассказать о потенциале региона, но не менее важная задача — перенять опыт организации масштабного мероприятия.

Для Челябинска это будет впервые. Город меняется к саммитам. Новые дороги, аэропорт, здания, благоустройство и многое другое уже в работе. Все это сделает столицу Южного Урала более современным и комфортным городом, окажет и положительное влияние на область в целом. — рассказал Алексей Текслер.
Своими мыслями глава региона поделился в аккаунте в «Инстаграме». Также Алексей Текслер отметил, что впереди много дел по подготовке к саммитам 2020 года, но пройти они должны на высшем уровне.

Напомним, что президент Владимир Путин, который возглавляет российскую делегацию на саммите ШОС 2019, назвал дату проведения международного мероприятия в Челябинске. ШОС в 2020 году пройдет 22-23 июля.

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