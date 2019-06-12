/ Алексей Текслер проконтролировал начало ремонта челябинских дорог

Новый подрядчик приступил к работам сегодня.

Сегодня утром, 12 июня, в Челябинске стартовала кампания по большому дорожному ремонту. Одним из первых начали приводить в порядок участок по Университетской набережной. Проследить за тем, как дорожники приступают к ремонтным работам, отправился глава Челябинской области Алексей Текслер.

Работники компании «Нижавтодорстрой» приступили к снятию асфальта на участке от пересечения Университетской набережной с улицей Рабоче-Колхозной в сторону плотины, а также на Университетской набережной от Академика Сахарова до Чичерина. С главой региона проконтролировала начало работ Наталья Котова, первый заместитель мэра Челябинска. Также она рассказала о том, какие магистрали будут отремонтированы в этом году.



Всего в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется привести в порядок 18 улиц в разных районах города. Среди них Коммуны, Энгельса, Курчатова, Российская, Труда — рассказала Наталья Котова.

Алексей Текслер подчеркнул, что задержка начала ремонта городских магистралей, которая была связана с отменой ранее заключённых контрактов, не должна повлиять на установленные сроки. Глава региона поставил задачу выполнять работы быстрее, а также поручил обратить особое внимание на обустройство зон для пешеходов.