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/ Алексей Текслер предложил организовать автопробег на «Уралах» по Челябинской области

Алексей Текслер предложил организовать автопробег на «Уралах» по Челябинской области

Красивые места, через которые пройдет маршрут, определит Федор Конюхов.
сегодня в 08:28
  |  Общество

Алексей Текслер не только предложил известному путешественнику Федору Конюхову стать послом Челябинской области в мире. Глава Челябинской области также поделился идеей организовать автопробег на автомобилях завода «Урал». Так, считает Алексей Текслер, будет показана вся мощь машин. Красивые места, по которым пройдет пробег, подскажет Федор Конюхов.

Кроме того, Алексей Текслер вручил Федору Конюхову несколько подарков.

Мы понимаем, что Федор Филиппович постоянно путешествует, представляет не только Россию — его достижения в мировом масштабе серьезные, буквально беспримерные. Мы были бы очень горды, если бы он представлял и Челябинскую область, рассказывал о наших людях и красоте природы, которая у нас есть. Я бы хотел подарить бейсболку с гербом Челябинской области. Верблюд, как и вы, постоянно находится в движении. И еще подарить значок с гербом области. Это первое предложение, которое у меня было. И еще было предложение сделать тур автомобильный на автомобилях УралАЗа, чтобы интересные, красивые места области можно было осмотреть, показав возможность техники, которую выпускает завод. Есть еще такая задумка: сделать серию видеоуроков по продвижению Челябинской области, для школьников. Забросал я вас своими инициативами и идеями, но, я думаю, что жители области их поддержат, и вы. — сказал Алексей Текслер.

Федор Конюхов, в свою очередь, поблагодарил Алексея Текслера и поделился впечатлениями от посещения завода «Урал», где и состоялась встреча.

Спасибо, Алексей Леонидович. Я когда залез в автомобиль, подумал: «Ничего себе комфорт». У меня лодочка была такая тесная, а тут можно прямо полежать. Я вручаю вам свой каталог, у меня сейчас выставка проходит. Все знают меня как путешественника, а как художника не знают. — сказал Федор Конюхов.

Напомним, что сегодня, 10 июня, Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Миасс. Там глава области ознакомился с работой ракетного центра и автозавода «Урал». Отметим, что это уже второй визит Алексея Текслера в Миасс. Именно там он отпраздновал День защиты детей.

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Комментарии

Иван Воронов
11:06, 11.06.2019
мотопробег на гитарах "Урал"
Наталья Шевченко
09:19, 11.06.2019
Конюхов?) Тогда уж по Миассу на плотах!
Сергей Булычев
09:10, 11.06.2019
Лучше на велосипедах с деревянной седушкой....

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