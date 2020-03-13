Эксперты согласны с мнением Текслера: молодых врачей нужно оставлять в регионе

Губернатор призвал глав «закреплять» их в муниципалитетах более действенными способами.

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Алексей Текслер обсудил с главами методы, которые сегодня в регионе используют для пополнения штатов медучреждений. По мнению губернатора этих мер слишком мало, чтобы мотивировать выпускников челябинского мединститута остаться в регионе и начать врачебную практику в больницах муниципалитетов.

«Я общался со студентами медуниверситета, все сказали, что готовы остаться в регионе, в том числе готовы ехать в территории. Но людей заботит жилье, а также социальные условия. Вы всех своих „целевиков“ должны знать поименно, с каждым общаться, с их родителями, оказывать максимальную поддержку. Меры закрепления надо усиливать», — заявил он.

На сегодня, по данным регионального Минздрава, только 12,8%выпускников, которые прошли программу специалитета, пошли работать в местные больницы и поликлиники. Почти 77% продолжили свой путь в ординатуре. С другой стороны, глава министерства Юрий Семенов рассказал, что более 63% врачей после завершения целевого обучения в ординатуре устроились на работу. На это Алексей Текслер отметил, что регион нуждается в первую очередь в терапевтах и педиатрах.

«Надо таргетировать эту историю, вы никогда не решите проблему, если 460 терапевтов и 286 педиатров не хватает, при этом только 12% студентов после специалитета идут трудоустраиваться в больницы и поликлиники. Займитесь этой категорией студентов», — поручил губернатор.

Позицию Алексей Текслера полностью поддерживают федеральные эксперты, которые отмечают, что дифицит медицинских кадров — это проблема большинства регионов страны. Член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ, руководитель рабочей группы по координации работы органов государственной власти в сфере охраны здоровья по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями, зампред комиссии по вопросам организации медицинской помощи, член комиссии по вопросам кадрового обеспечения и образования в сфере здравоохранения Олег Нагибин согласился, что одним целевым обучением молодых врачей на местах задержать будет сложно. Нужны методы более широкие, которые сильнее замотивируют современных молодых специалистов.

«Нужно создавать условия для закрепления их на месте, и многие региональные министерства и правительства принимают для этого свои программы: это может быть выделение жилья или земельных участков, субсидирование в получении каких-нибудь кредитов на покупку квартиры, помощь в трудоустройстве супругов, возможность внеочередного устройства детей в детский сад — да всё что угодно, потому что не деньгами едиными живет врач, есть другие вещи, которые интересуют выпускников. А это и возможность профессиональной переподготовки, возможность совершенствования себя как специалиста и так далее, и тому подобное», — заявил эксперт.

По инициативе Алексея Текслера в Челябинской области был запущен ряд новых программ поддержки молодых медиков, которые выбрали для работы родной регион. К примеру, специалисты, которые отправятся работать в малые города или в села, станут участниками программы «Земский фельдшер». Выплата по ней стала больше, с 500 тысяч она увеличилась до 700.