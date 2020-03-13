Детальный разбор политиков региона ждет в новой программе ОТВ «Идентификация»

Тема сезона — 360 дней у власти нового губернатора и правительства.

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Медиахолдинг ОТВ запускает новую программу «Идентификация». Гостями студии станут психологи, имиджмейкеры и другие эксперты, которые детально разберут работу министров и губернатора Челябинской области.

Тема этого сезона — 360 дней у власти нового губернатора и нового правительства. Зрители узнают об этих людях, их решениях и последствиях. В одной из первых программ обсудят первую пресс-конференцию Алексея Текслера.

«Будут и министры в нашей студии. Например, тот, кто не взял трубку, когда звонил губернатор. Алексей Текслер, когда был назначен врио, перевел чиновников чуть ли не на круглосуточную работу и мог им позвонить даже в выходные. Одному позвонил, он трубку не взял», — рассказала автор проекта Полина Кирсанова.

Посетят студию и журналисты. Например, Артур Ишпулатов, который несколько раз эксклюзивно записывал интервью с Текслером в его кабинете. Покажем, конечно, и знаменитый «красный блокнот».

Смотрите выпуск на телеканале ОТВ в 19.45.