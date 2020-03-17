Алексей Текслер обсудил кандидатуру омбудсмена в Москве

Губернатор встретился с уполномоченной по правам человека в РФ.

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Глава Челябинской области Алексей Текслер встретился с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Помимо актуальных вопросов взаимодействия, стороны обсудили и новую кандидатуру на должность уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

«Правительство Челябинской области открыто для активного сотрудничества с институтом уполномоченных и готово детально рассматривать каждую ситуацию, если органами власти были нарушены права граждан. На данный момент в регионе активно ведётся работа по подбору кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека»,— отметил губернатор.

Особое внимание было обращено на правовое просвещение и информационно-разъяснительные кампании, которые призваны информировать граждан об их правах и свободах. По итогам встречи Алексей Текслер и Татьяна Москалькова договорились о всестороннем взаимодействии и оказании поддержки институту уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Напомним, пост уполномоченного в регионе стал вакантным 17 февраля 2020 года: Антон Шарпилов, занимавший его всего несколько месяцев, решил уйти в отставку по причине того, что его судебные разбирательства с бывшей супругой стали достоянием общественности, и недоброжелатели начали распространять недостоверную информацию, что, по его словам, «бросает тень недоверия» не только на него, но и на Челябинскую область.