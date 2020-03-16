Текслер рассказал о мерах для предотвращения распространения коронавируса

Губернатор опубликовал в своём Instagram перечень мероприятий.

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В Челябинске прошло заседание регионального штаба по профилактике вирусных инфекций. Специалисты подтвердили отсутствие случаев заболевания коронавирусом в регионе. Однако все медицинские службы находятся в состоянии повышенной готовности, а также идет постоянный мониторинг ситуации. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер написал в социальной сети Instagram о том, что важно знать на сегодняшний день о ситуации в регионе.

«Решение о переходе на дистанционное обучение пока не принято. Но на случай необходимости образовательные организации к такому сценарию готовы. Во всех школах, ВУЗах и детских садах вводится усиленный дезинфекционный режим. Рекомендовано ограничить массовые мероприятия во всех городах и районах области»,— сообщил губернатор.

Также он напомнил, что в ближайшее время необходимо воздержаться от командировок и выездных отпусков, прежде всего, в неблагоприятные по коронавирусу страны. Кроме того, студентов из Казахстана рекомендовано перевести на дистанционное обучение, поскольку власти Республики временно ограничили въезд россиян по внутренним паспортам.

«Хочу, чтобы вы знали: власти предпринимают все необходимые меры. Но очень важно, чтобы жители области понимали возможные риски, принимали ответственные решения. Тем, кто побывал за границей, особенно в странах с большим числом заболевших, необходимо соблюдать режим карантина и самоизоляции. В контроль ситуации нужно включиться всем работодателям региона. И прошу вас соблюдать рекомендации врачей»,— добавил Алексей Текслер.

На все вопросы в любое время ответят специалисты областного министерства здравоохранения по телефону горячей линии: 8 (351) 240-15-16.