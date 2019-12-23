Эксперты отметили стремление Алексея Текслера улучшить регион за счет саммитов

Практика развития инфраструктуры под масштабные мероприятия уже применялась в России.

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Алексей Текслер не раз отмечал значимость развития транспортной составляющей региона перед проведением саммитов ШОС и БРИКС. 20 важных международных мероприятий пройдут в регионе в 2020 году. Политологи отметили, что планы, озвученные челябинским губернатором, имеют важное стратегическое значение для региона. По мнению эксперта Сергея Маркелова, использование крупного международного события для извлечения выгоды и решения социально-значимых проблем области оправданно.

«Текслер использует ситуацию, что на площадке его региона состоится важное международное событие, в свою пользу и пользу региона. Пример Владивостока, где были проведены серьезные работы в связи с Восточным экономическим форумом, — тому показатель. Стало хорошим правилом, когда губернатор, готовясь к крупному международному форуму, максимально накачивает ресурсами регион в зависимости от потребностей. Кто инфраструктурные ресурсы накачивает, кто дорожные, кто еще другие. Это важная работа», — отметил директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

Развитие аэропорта Челябинска даст новые возможности для расширения внутрироссийских рейсов, увеличится число субсидируемых авиамаршрутов. Планируется, что в 2020 году из Челябинска можно будет улететь в Волгоград, Омск и Нижний Новгород, в будущем станет возможно наладить авиасообщение с Уфой и Калининградом.

«Понятно, что губернатор должен доказать экономическую, политическую значимость тех проектов, которые бы они хотели реализовать под проводимые у них крупные мероприятия. Поэтому регионы ведут большую подготовительную работу для того, чтобы важные для них проекты были осуществлены, для того, чтобы продемонстрировать федеральному центру свою состоятельность, то, что они способны выполнить важнейшие государственные задачи», — прокомментировал Маркелов.

Алексей Текслер на одном из совещаний, посвященных развитию аэропорта, озвучивал, что в регионе может вскоре появиться и собственная авиакомпания. И это он считает стратегической целью.