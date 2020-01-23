«Город будет готов»: в Челябинске обсудили предстоящие мероприятия саммитов

Осталось несколько месяцев до того, как мегаполис примет ШОС и БРИКС.

Весной и летом этого года в Челябинске будут проведены 20 мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, и, несмотря на то, что основные встречи состоятся в Санкт-Петербурге, столицу Южного Урала ждут серьезные приготовления. Алексей Текслер встретился с ответственными и выслушал, что уже сделано, а что еще предстоит подготовить, чтобы международное сообщество осталось довольно пребыванием в Челябинской области.

«Наш регион посетят министры иностранных дел, главы регионов, представители бизнес-элиты, лидеры профессионального сообщества, будут большие делегации. Хотел бы обратить внимание, только заявленных участников 3 115 человек, мы с вами понимаем, что с заявленными участниками приедут и сопровождающие. Это большое количество людей, будут и журналисты из стран ШОС и БРИКС. От того, какое впечатление мы с вами произведем, зависит имидж Челябинской области на ближайшие несколько лет», — отметил в своем вступительном слове губернатор Челябинской области.

Как справедливо отметил Алексей Текслер, более 3 000 ожидающихся гостей — это лишь официально заявленные члены делегаций, которые планируют посетить Челябинск в рамках проведения саммитов. На спортивных и культурных мероприятиях захотят побывать сопровождающие их лица, а также туристы. Город должен быть готов к такому наплыву гостей.

«К приезду гостей город должен быть в надлежащем состоянии, объекты подготовлены. На самом высоком уровне необходимо обеспечить делегации инфраструктурой гостеприимства. При этом нужно учитывать, что почти все мероприятия приходятся на весну и лето, важно скоординировать проведение городских мероприятий, в том числе в честь 75-летия Великой Победы. Оба этих мероприятия для нас крайне важны, более того, на самих мероприятиях саммитов нужно подчеркивать эту связь», — напомнил Алексей Текслер.

Гостей саммитов ждет не только официальная программа, но и богатые культурная и спортивная. В федеральный план вошли 6 крупных спортивных соревнований БРИКС, в которых примут участие 5 стран. Каждое из них будет сопровождаться культурным событием.

«Мы обсуждали, что в первую очередь необходимо подумать о гуманитарном сотрудничестве, в том числе, как Челябинская область здесь будет позиционировать себя. Конечно же, мы предложим мероприятия по культурному сотрудничеству. Тем более, что в федеральном плане мероприятий запланированы встреча министров культуры стран БРИКС и встреча министров спорта стран БРИКС», — рассказал Вадим Евдокимов, вице-губернатор Челябинской области.

О том, что не стоит забывать об интересах Челябинской области в ходе проведения саммитов неоднократно повторял губернатор. Регион получил грандиозную возможность для развития международных отношений.

«В пылу подготовки, прошу не забывать об основной цели саммитов, нам важно не только показать регион лицом, но и достичь реальных договоренностей, реальных результатов по итогам встреч во всех сферах. Приедут федеральные министры, но, тем не менее, в повестку федеральных министров нужно вложить и нашу содержательную часть», — добавил Алексей Текслер.

В этой связи глава региона поручил подчиненным при подготовке мероприятий саммитов не забывать об интересах области и заранее отработать с федеральными органами региональную повестку.

Администрация города во главе с Натальей Котовой также продолжает подготовку к проведению важных международных мероприятий. Многомиллиардные контракты, которые были заключены еще в прошлом году, продолжают исполняться. Некоторые из них еще только планируются к реализации.

«7,3 млрд это было на два года. Естественно, часть контрактов — это переходящих контрактов, которые будут продолжаться в 2020 году. Есть еще несколько не отыгранных контрактов, например, на 7 транспортных развязок, работы по которым будут проводиться в апреле — мае», — прокомментировала мэр Челябинска.

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль рассказал об объектах строительства, по поводу которых у жителей возникает большее количество вопросов. Конгресс-холл «Таганай» изначально планировался в качестве досугово-развлекательного центра, площади которого будут задействованы для мероприятий саммитов. Эти планы нарушены не будут. Инвестор и сегодня продолжает обустройство концертного зала на 2 500 посадочных мест, а также его площади позволят вместить большое количество людей для других целей.

«Если говорить о конгресс-холле, который на реке, то продолжаются поиски инвестора. На сегодняшний день у нас нет никакого решения, что мы его будем замораживать или останавливать. Буквально вчера была встреча с одним из инвесторов, который достаточно оптимистично думает на этот счет», — прокомментировал Сергей Шаль.

С «президентскими деревням» вопрос тоже практически решен. На базе «Белого хутора» в будущем рассматривают организацию круглогодичного спортивного лагеря с ФОКом и крытым бассейном, где смогут проводить сборы не только спортсмены Челябинской области, но и соседних регионов.

«По „президентским деревням“, это абсолютно понятно: и „Хрустальный“, и „Терема“ — это частные поселки, насколько я знаю, там все достаточно успешно реализуется, в том числе и продается, мы еще осенью сняли любые ограничения на продажу», — добавил вице-губернатор.

Город продолжает готовиться к проведению саммитов ШОС и БРИКС. На данный момент сложно подсчитать, сколько гостей, помимо официально заявленных, в этот период посетят Челябинск. Работа по благоустройству и подготовке будет продолжаться.

«Можно подсчитать, что в город, как минимум, еще раз повторюсь, приедет 6 000 человек. Все безусловно, в рамках предыдущих мероприятий готовились и продолжают готовиться, еще многое предстоит сделать, потому что многие мероприятия нет смысла готовить за год, например, экскурсии или культурные программы, они сейчас находятся в процессе, город, безусловно, будет готов», — отметил Егор Ковальчук, заместитель губернатора Челябинской области.

Глава региона поручил региональному Минфину обеспечить своевременное доведение средств на организацию мероприятий. При этом Алексей Текслер отметил, что над расходованием финансирования установлен самый строгий контроль.