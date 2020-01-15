Эксперты из Челябинска прокомментировали послание президента

Политологи и депутаты оценили важность тезисов Владимира Путина для региона.

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Большая часть вопросов, которые сегодня поднял в послании к Федеральному собранию Владимир Путин, касались социальной сферы. Всерьез озадаченный вопросом демографии президент озвучил много нововведений, которые должны сделать жизни россиян лучше. Как отметили в Заксобрании Челябинской области, президент поставил перед регионами амбициозные задачи, большая часть из которых направлены на поддержку молодых и многодетных семей.

«Владимир Владимирович несколько раз особо подчеркнул и обратил внимание представителей регионов на те задачи, в решении которых он ждет активных действий от субъектов федерации. Такие шаги в Челябинской области уже предприняты. Одна из недавних инициатив губернатора Алексея Текслера уже подготовлена для рассмотрения Законодательным Собранием. Она направлена на увеличение регионального материнского капитала до 100 тысяч рублей. Напомню, в минувшем году совместным решением исполнительной и законодательной властей были расширены направления использования регионального материнского капитала», — отметил председатель ЗСО Челябинской области Владимир Мякуш.

Оценили челябинские депутаты и инициативы по введению новых выплат на детей от трех до семи лет, а также введение бесплатного горячего питания для учеников младших классов в школах страны.

«Вопрос горячего питания для детей начальной школы с 1 по 4 класс, бесплатного питания, который будет решаться в регионах за счет федеральных и региональных средств — это просто большой подарок всем семьям. Потому что в это время закладывается культура питания, кроме того, дети не будут голодными, не будут таскать с собой непонятно что, это, конечно же, очень важно», — прокомментировала новаторство Путина Марина Поддубная, депутат ЗСО Челябинской области.

Еще одним важным социальным вопросом, который поднял сегодня президент, стало развитие первичного звена здравоохранения. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 550 миллиардов рублей. Перед регионами была поставлена задача полностью изменить работу первичного звена.

«Собственно тогда стали формироваться программы на уровне каждого региона. В том числе в нашем регионе сформированы конкретно объемы: что, где, сколько будет строиться. Все уже программой подтверждено. И сейчас Владимир Владимирович подчеркнул, что задачу ОНФ как она будет реализовываться. Потому что выделены серьезные очень деньги и федеральные деньги», — рассказал Олег Лукин, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Челябинской области, доверенное лицо президента в Челябинской области.

В Челябинской области уже были построены десятки ФАПов, ведется работа по организации передвижных пунктов для территорий, где открытие стационарных не целесообразно. Эта деятельность будет продолжаться и в 2020 году. Кроме того в регионе ведется работа по привлечению специалистов для работы в первичном звене здравоохранения, чтобы новые построенные фельдшерско-акушерские пункты не стояли пустыми.