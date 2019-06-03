/ Егор Ковальчук стал заместителем губернатора Челябинской области

Вице-губернатор приступит к своим обязанностям 4 июня.

Глава Челябинской области Алексей Текслер назначил заместителя губернатора региона. Им стал Егор Ковальчук. Новоиспеченный вице-губернатор приступит к исполнению своих обязанностей завтра, 4 июня.

Егор Ковальчук будет курировать работу вновь создаваемого министерства промышленности и природных ресурсов, а также отвечать за подготовку и проведение саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. Региональное министерство экономического развития переходит при этом в прямое подчинение губернатору. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Отметим, что Егор Ковальчук является уроженцем Челябинска. Здесь будущий вице-губернатор получил экономическое, юридическое образование, а также по специальности «Водоснабжение и водоотведение» и избирался в состав Челябинской гордумы и занимал должность заместителя главы муниципальной администрации по городскому хозяйству, министра промышленности, природных ресурсов и имущественных отношений Челябинской области, а после — министра радиационной и экологической безопасности. Егор Ковальчук зачислен в кадровый резерв администрации президента России.

С 2015 года Егор Ковальчук возглавлял Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а с 2019 года работал в Минстрое РФ.