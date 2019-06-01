/ Алексей Текслер с семьей встретил День защиты детей

Глава региона отправился на праздник в Миасс.

Алексей Текслер встречает День защиты детей вместе с семьей. Глава региона выбрал местом отдыха Миасс. Он пришел в городской парк вместе с женой и сыном. Семья наблюдала за происходящим на сцене — творческие коллективы развлекали малышей веселыми танцами, песнями и театральными представлениями. После приглашения поздравить горожан с праздником Алексей Текслер поднялся на сцену.

Поздравляю всех с праздником, с Днем защиты детей. Рад, что у всех отличное настроение, особенно у детишек, главных героев сегодняшнего дня. У многих начались сегодня каникулы, это здорово. Рад, что я сегодня здесь с вами, в парке города Миасса. Миасс очень красивое, симпатичное место. Я уверен, что этот праздник нужен, чтобы напомнить взрослым, что нужно каждый день уделять внимание детям, создавать для них будущее. Желаю всем здоровья, успехов, а детям нашим — замечательного лета. С праздником! — обратился к жителям Миасса глава региона.

После поздравления Алексей Текслер пообщался с семьями Миасса, сфотографировался с местными жителями. Известно, что к главе региона обратилась семья, которая 4 года не может дождаться квартиры, Алексей Текслер пообещал помочь в решении проблемы.