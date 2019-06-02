/ Алексей Текслер посетил финал Спартакиады по мини-футболу для дошколят

В Челябинске подобное мероприятие проходит впервые.

Глава Челябинской области Алексей Текслер поучаствовал в церемонии открытия финальных матчей Спартакиады по мини-футболу среди муниципальных детских дошкольных учреждений Челябинска. Церемония открытия состоялась сегодня, 2 июня на стадионе «Центральный». Глава региона, прибывший на мероприятие со своим сыном Михаилом, произнес приветственную речь.



Доброго дня, дорогие ребята, родители, тренеры, гости соревнований! Поздравляю вас с Днем защиты детей, который вчера мы отмечали со всем миром. Сегодня по всему региону продолжается череда мероприятий, посвященных этому празднику. Здесь, в Челябинске, проводится Спартакиада среди дошколят и финал турнира по мини-футболу среди детских садов. На газоне Центрального стадиона выступят не только ребята из Челябинска, но и юные спортсмены из Златоуста, это здорово. Давайте поприветствуем всех участников бурными аплодисментами. — обратился к участникам Спартакиады Алексей Текслер.

Отметим, что на церемонию открытия прибыл также заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев. Мероприятие организовано Комитетом по делам образования Челябинска, оно приурочено ко Дню защиты детей. Подобное мероприятие впервые проходит в Челябинске.

Всего в финальных матчах примут участие 30 команд, которые прошли отборочные испытания на районных этапах. Глава региона Алексей Текслер подбодрил юных спортсменов рукопожатием.