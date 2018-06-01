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/ Геннадий Васьков попросил суд изменить ему меру пресечения и отпустить домой

Геннадий Васьков попросил суд изменить ему меру пресечения и отпустить домой

Служители Фемиды рассмотрели жалобу бывшего мэра Миасса.
сегодня в 14:39
  |  Общество

Челябинский областной суд не согласился с жалобой адвокатов бывшего главы Миасса Геннадия Васькова. Бывший мэр хотел выйти на свободу из СИЗО. Однако апелляция не была принята, Васьков останется под стражей до 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Постановление в областной суд обжаловали адвокаты обвиняемого, просили изменить действующую меру на иную, не связанную с содержанием под стражей. — сообщила сайту «Первый областной» руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

Напомним, 15 мая Тракторозаводский суд Челябинска избрал меру пресечения для бывшего главы Миасса, в отношении которого возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Геннадию Васькову назначена мера пресечения виде заключения под стражу. В противном случае, по мнению стороны обвинения, Васьков мог бы уничтожить доказательства своей вины и оказать влияние на свидетелей.

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