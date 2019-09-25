Челябинск и ближайшие районы свяжет единая сеть общественного транспорта

Задачу перед новым дорожным министром поставил Алексей Текслер.

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Губернатор Челябинской области провел встречу с новым и. о. министра дорожного хозяйства и транспорта Алексеем Нечаевым. Глава региона поставил задачу развивать транспортную сеть для Челябинской агломерации. Столицу региона и ближайшие поселки и города должны связать единые маршруты для удобства жителей.

Продолжатся и работы по ремонту дорог. При проведении реконструкции и строительства трасс нужно проводить строгий контроль качества, подчеркнул Алексей Текслер.

«Мы будем увеличивать количество средств на ремонт автодорог. Важно также сформировать перечень перспективных дорожных работ в области, учесть те пожелания, которые были озвучены жителями в ходе моих поездок в муниципалитеты»,— отметил губернатор.

Алексей Нечаев ответил, что готов выполнять поставленные задачи и нести ответственность за состояние дорог.

Назначение на должность новый и. о. министра получил в понедельник. Его предшественник Александр Филиппов перешел на место заместителя главы дорожного ведомства.