Губернатор Челябинской области провел встречу с новым и. о. министра дорожного хозяйства и транспорта Алексеем Нечаевым. Глава региона поставил задачу развивать транспортную сеть для Челябинской агломерации. Столицу региона и ближайшие поселки и города должны связать единые маршруты для удобства жителей.
Продолжатся и работы по ремонту дорог. При проведении реконструкции и строительства трасс нужно проводить строгий контроль качества, подчеркнул Алексей Текслер.
«Мы будем увеличивать количество средств на ремонт автодорог. Важно также сформировать перечень перспективных дорожных работ в области, учесть те пожелания, которые были озвучены жителями в ходе моих поездок в муниципалитеты»,— отметил губернатор.
Алексей Нечаев ответил, что готов выполнять поставленные задачи и нести ответственность за состояние дорог.
Назначение на должность новый и. о. министра получил в понедельник. Его предшественник Александр Филиппов перешел на место заместителя главы дорожного ведомства.