Алексей Текслер обсудил развитие энергетики в Челябинской области

Губернатор провел рабочую встречу с Александром Новаком.

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В пятницу, 20 сентября, министр энергетики Российской Федерации и губернатор Челябинской области на двусторонней встрече обсудили развитие энергетики в регионе.

После поздравлений с официальным вступлением в должность губернатора региона Алексей Текслер и Алексей Новак перешили к работе. На встрече обсудили дальнейшее развитие топливно-энергетического комплекса в Челябинской области.

В ходе беседы подняли вопрос о возможности обновления тепловых энергостанций, а также повышение их экологичности, в том числе переход с угля на газ. Также Алексей Текслер и Александр Новак обсудили дальнейшее развитие газификации Челябинской области и расширение использования газомоторного топлива на базе компримированного и сжиженного природного газа.

Еще одной темой обсуждения стала централизация сетевого комплекса региона на базе ПАО «Россети».