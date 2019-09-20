Алексей Текслер и Николай Цуканов обсудили последствия штормового ветра

Встреча прошла после торжественной инаугурации губернатора Челябинской области.

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Встреча прошла после торжественной инаугурации губернатора Челябинской области.

В пятницу, 20 сентября, после торжественной инаугурации, губернатор Челябинской области и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе провели двустороннюю встречу.

Речь пошла о ликвидации последствий порывистого ветра, который прошел по региону в четверг, 19 сентября. Накануне синоптики зафиксировали порывы до 28 м/с, экстренное предупреждение действует до сих пор.

Также Алексей Текслер сообщил о подготовке к отопительному сезону и ходе уборочной кампании. Обсудили и вопросы реализации нацпроектов. Николай Цуканов обратил внимание на вопросы развития здравоохранения в регионе.