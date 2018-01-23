/ В Златоусте и Миассе начала действовать единая транспортная карта

Нововведение - еще один шаг для создания агломерации «Горный Урал».

Жители Златоуста и Миасса станут еще ближе друг к другу. В муниципалитетах ввели единую транспортную карту. Теперь миасцы, приезжая в Златоуст, смогут предъявить в автобусе карту из своего города. Кондуктор спишет с нее нужную сумму за проезд. Тем же принципом будут пользоваться и жители Златоуста, находясь в Миассе.

Это движение вперед в развитии агломерации. Совместно с областным министерством дорожного хозяйства и транспорта продолжим работу по качественной безопасной коммуникации между двумя городами. Будем отрабатывать вопрос комфортного автобусного сообщения. Я думаю, жители это оценят. — подчеркнул заместитель главы Златоуста по инфраструктуре Дмитрий Брыкунов.

В будущем единая транспортная карта должна заработать во всех городах Горнозаводской зоны. В планах у правительства дальнейшая работа с ней и расширение возможностей.

С коллегами из Златоуста прорабатываем вопрос по внедрению «Электронного кошелька» в учебных заведениях. Карта, которую можно будет пополнять в любом банке, как через кассы, так и онлайн, привяжут к номеру телефона родителей каждого школьника. Они смогут получать смс-оповещение о том, что ребенок зашел или вышел из школы, расплатился за обед в столовой и, сколько он при этом потратил. В этом году будем активно заниматься развитием именно этого направления. — сообщил первый заместитель главы Миасса Александр Качев.

Напомним, что введение единой транспортной карты — важный шаг для формирования агломерации «Горный Урал». Создание агломерации сейчас считают главной возможностью развивать такие моногорода, как Златоуст. Проект вошел в «Стратегию-2035».