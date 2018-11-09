/ «Единая Россия» поддержала кандидатуру Бориса Дубровского на выборы главы Челябинской области

С соответствующим заявлением выступил Владимир Мякуш.

«Единая Россия» выступила с поддержкой кандидатуры действующего губернатора Бориса Дубровского на предстоящих выборы главы Челябинской области в 2019 году. Об этом на 31-й конференции регионального отделения политического блока рассказал секретарь партии в Челябинске Владимир Мякуш

Проведение в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, а также улучшение качества бюджета региона является его личной заслугой. Борис Александрович, в свою очередь, тоже объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Уверен, что мы ответственно подойдем к организации этой работы и в очередной раз докажем, что Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» готово работать эффективно и решать самые сложные задачи на выборах любого уровня. — подчеркнул Владимир Мякуш.

Отметим, сегодня также стало известно имя куратора выборов главы Челябинской области. Им стал депутат Госдумы России от Тюменской области Иван Кивитка. В задачи чиновника будет входить подготовка избирательной кампании, а также проведение праймериз.

Напомним, выборы глав 15 регионов пройдут в нашей стране в единый день голосования 8 сентября 2019 года.