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/ Три кандидата уже подали заявки на конкурс по выбору мэра

Три кандидата уже подали заявки на конкурс по выбору мэра

Прием документов продлится до 15 января 2019 года.
сегодня в 15:55
  |  Политика

Документы на конкурс по отбору кандидатов на должность главы города Челябинска подали уже документы три человека. Одним из них стал Борис Невский, активист движения «СтопГОК». Еще двумя кандидатами стали Игорь Попов и Георгий Невский, о которых на данный момент ничего не известно.

Заседание конкурсной комиссии состоится 22 февраля 2019 года. А 26 февраля на заседании Челябинской городской Думы депутаты выберут из представленных комиссией кандидатов Главу города Челябинска. — отметили в пресс-службе Челябинской городской Думы.

Добавим, что прием документов будет вестись до 15 января 2019 года.

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