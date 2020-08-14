В Челябинске состоялась двусторонняя встреча Алексея Текслера и Николая Цуканова

На ней обсудили вопросы экологии, питания для школьников и распространения коронавируса.

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Губернатор Алексей Текслер провёл двустороннюю встречу с полномочным представителем президента в УрФО Николаем Цукановым. В рамках неё глава региона и полпред обсудили ситуацию с коронавирусом на Южном Урале, улучшение экологии и обеспеченность школьников бесплатным питанием.



Вопрос коронавируса и его распространения в Челябинской области заинтересовал Николая Цуканова в первую очередь. В регионе открыли 18 лабораторий для тестов на коронавирус, было развёрнуто почти 4 000 коек под COVID-19, из которых занято порядка 49%. С апреля по июль выплатили почти миллиард рублей было выплачено медикам, работающим с коронавирусом.

Другой темой встречи стало бесплатное питание для младшеклассников. Данный вопрос _ поручение президента страны Владимира Путина. В Челябинской области уже с 1 сентября школьники с 1 по 4 классы будут есть в столовых бесплатно.

«Челябинская область с 1 сентября обеспечит всех учеников начальной школы бесплатными горячими обедами. Кроме того, помимо бесплатного питания, как и в прошлом году, дети в начальных классах будут получать стакан витаминизированного молока, потому что это получило хороший отклик от жителей. И родители, и дети — все это отметили, такого не было с советских времен. Это здоровье наших детей, а также поддержка местных сельхозтоваропроизводителей»,— подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

Для приобретения в пищеблоки оборудования из регионального бюджета выделено 299 миллионов рублей. Бесплатное питание в Челябинской области будут получать 182 000 школьников начальных классов. На эти цели планируется направят 755,4 млн рублей.

«Правильно, что вы „поторопились“ выполнить поручение президента, потому что за этим стоит здоровье тысяч детей. Но, прежде всего, это мера социальной поддержки в непростые времена. Многие семьи сейчас где-то ограничены в доходах, потому что кто-то потерял работу, у кого-то сократилась зарплата, поэтому эта мера поддержки очень своевременная»,— отметил Николай Цуканов в ходе двусторонней встречи с Алексеем Текслером.

Не остался в стороне и вопрос экологии. Отметим, что 6 предприятий Челябинской области заключили трёхсторонние соглашения о снижении выбросов, а городская свалка проходит процесс рекультивации. По проекту «Чистая страна» регион может получить средства на рекультивации свалок Златоуста, Магнитогорска и Миасса.

На встрече затронули вопрос с аварийным домом в Златоусте где с потолка на ребёнка упала штукатурка. Износ здания составляет 38%. Назначена жилищная комиссия, которая может признать дом аварийным. В этом случае жильцам предоставят квартиры из маневренного фонда.