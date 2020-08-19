Массовые мероприятия разрешены на территории Челябинской области

Кинотеатры возобновят работу с 1 сентября.

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Распоряжение о снятии ряда ограничений на проведение массовых мероприятий подписал 19 августа, губернатор Алексей Текслер. Согласно приказу главы региона, начиная с сегодняшнего дня разрешено проведение спортивных соревнований, зрелищных и публичных мероприятий. При этом должны соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора.



«Мероприятия разрешаются как в помещениях, так и на открытом воздухе. Необходимо обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе ношение масок, соблюдение социальной дистанции. С учетом размеров помещения, норм социального дистанцирования, а также других требований, на мероприятиях в среднем смогут присутствовать 30-35% человек от расчетной вместимости помещения или сооружения»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства области.

Помимо этого разрешается работа образовательных организаций, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных досуговых заведений. Также снимается ограничение на количество присутствующих лиц при регистрации брака. ЗАГСы самостоятельно определяют число людей.

«С 1-го сентября разрешается работа кинотеатров и кинозалов. У предприятий этого сегмента сферы услуг есть возможность подготовить помещения к выполнению обязательных требований до указанной даты»,— добавили представители правительства.

Добавим, что режим повышенной готовности в Челябинской области продолжает своё действие. Он сохранится до воскресенья, 23 августа, В настоящий момент неизвестно, будет ли он продлён.