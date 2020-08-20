С 90-летием образования Кунашакского района поздравил жителей Алексей Текслер

Муниципалитет является одной из ведущих аграрных территорий области.

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Кунашакский район празднует сегодня, 20 августа, 90-летие со дня образования. И с этим радостным событием жителей муниципалитета поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он отметил, что этот район, щедро наделенный природными богатствами, всегда имел яркий национальный колорит.

«Здесь испокон жили татары, русские, башкиры, представители других национальностей, все в равной степени объединенные любовью к родной земле и уважением к крестьянскому труду. И вы бережно сохраняете богатое историческое и национально-культурное наследие своей малой родины», — поделился глава региона.

Алексей Текслер также рассказал, что оставаться Кунашакскому району одним из ведущих аграрных районов области помогают именно жители, которые продолжают хозяйственные традиции своих предков.

«Вы вкладываете свой труд и привлекаете инвестиции в новые проекты в различных отраслях экономики. Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий крестьянский труд, за преданность родной земле и своему делу», — сказал губернатор Челябинской области.

Алексей Текслер также добавил, что желает процветания Кунашакскому району, а всем его жителям — крепкого здоровья, радости, благополучия в семьях, большой удачи во всех добрых начинаниях.