Алексей Текслер обсудил вопросы экологии с вице-премьером Алексеем Гордеевым

О прошедшей встрече губернатор Челябинской области написал в своем инстаграме.

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Губернатор Челябинской области встретился с вице-премьером Алексеем Гордеевым в Москве. В ходе встречи Алексей Текслер и высокопоставленный чиновник поговорили о том, как продвигается выполнение плана по снижению выбросов, а также рекультивация челябинской городской свалки. Об этом глава региона сообщил в своем инстаграме сегодня вечером.

«В центре внимания приобретение экологичного транспорта для городов региона. В Челябинске уже появились автобусы на газовом топливе, но планы значительно большие», — рассказал Алексей Текслер вице-премьеру.

Вторым важным вопросом, который челябинский губернатор обсудил с Алексеем Гордеевым, стали поддержка сельского хозяйства и экспорт продукции агропромышленного комплекса за рубеж. Алексей Текслер отметил, что сельхозпроизводители Челябинской области активно выходят на новые рынки, но им необходимо содействие со стороны государства.