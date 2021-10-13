Два депутата от Челябинской области будут бороться в Госдуме за конкуренцию

Профильный комитет возглавил Валерий Гартунг, работать в нем будет Олег Колесников

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг возглавил комитет по защите конкуренции, сообщает пресс-служба парламента. Также в состав комитета на правах рядового члена вошел еще один челябинец — Олег Колесников.



На сайте Госдумы опубликован окончательный вариант состава нового профильного комитета по защите конкуренции. Его председателем выбран лидер «Справедливой России — За правду» на Южном Урале Валерий Гартунг, также в состав комитета вошел единоросс Олег Колесников.

Ранее сообщалось, что Колесников, как и в прошлом созыве, намерен работать в комитете по противодействию коррупции. Однако, по всей видимости, Олег Алексеевич успел поменять позицию. Как отмечал 12 октября, на первом заседании Госдумы, Вячеслав Володин (через несколько минут он был избран председателем нижней палаты Федерального собрания РФ), состав комитетов — величина плавающая, депутаты имеют право переходить из одного в другой, лишь бы от этого не страдала законотворческая деятельность.

Напомним, Валерий Гартунг, помимо комитета, стал еще и заместителем руководителя фракции СРЗП. Кроме того, бывший вице-спикер ЗСО Челябинской области Олег Голиков стал заместителем председателя комитета по малому и среднему предпринимательству. Всего же из 11 челябинских депутатов в руководство фракциями или комитетами вошли восемь человек: рядовые должности — только у единороссов Олега Колесников, Виталия Бахметьева и Владимира Павлова.