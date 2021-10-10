В Государственной Думе определились с составами профильных комитетов. В новом созыве их количество выросло с 26 до 32. Первое заседание нижней палаты парламента запланировано на 12 октября, сообщает РБК со ссылкой на два источника в ГД.
Депутаты представляющие в парламенте Челябинскую область, также вошли в составы комитетов.
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Комитет по просвещению — Михаил Берулава (КПРФ), Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») и Максим Гулин («Новые люди»);
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Комитет по защите конкуренции — Валерий Гартунг («Справедливая Россия — За правду»); Комитет по экологии, ресурсам и охране окружающей среды — Владимир Бурматов («Единая Россия»);
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Комитет по промышленности и торговле — Владимир Павлов («Единая Россия»);
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Комитет по строительству и ЖКХ — Виталий Бахметьев («Единая Россия»);
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Комитет по безопасности и противодействию коррупции — Олег Колесников («Единая Россия»);
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Комитет по государственному строительству и законодательству — Дмитрий Вяткин («Единая Россия»);
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Комитет по малому и среднему предпринимательству — Олег Голиков («Единая Россия»);
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Комитет по экономической политике — Станислав Наумов (ЛДПР).