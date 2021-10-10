Депутаты Госдумы от Челябинской области заняли места в профильных комитетах

Первое заседание нижней палаты парламента после выборов намечено на 12 октября

В Государственной Думе определились с составами профильных комитетов. В новом созыве их количество выросло с 26 до 32. Первое заседание нижней палаты парламента запланировано на 12 октября, сообщает РБК со ссылкой на два источника в ГД.

Депутаты представляющие в парламенте Челябинскую область, также вошли в составы комитетов.