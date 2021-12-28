Более 200 мероприятий запланировали в Челябинской области для развития конкуренции

Поддерживать бизнес правительство региона будет в самых разных сферах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил «дорожную карту» по содействию развитию конкуренции в регионе на 2022—2025 годы. Как сообщает пресс-служба правительства, приоритетными направлениями работы органов исполнительной власти являются улучшение деятельности малого и среднего предпринимательства, обеспечение эффективного и прозрачного управления государственной и муниципальной собственностью, усиление конкуренции на социально значимых рынках.

В плане значится более 200 мероприятий в различных сферах. Среди них — электроэнергетика, транспорт, образование, здравоохранение, ритуальные услуги, строительство, торговля, обращение с твердыми коммунальными отходами, сельское хозяйство.

«Вопросы развития конкуренции — это часть региональной экономической политики. И ключевыми задачами правительства области в этом направлении являются обеспечение стабильного роста экономики, создание условий для справедливой и честной конкуренции, устранение административных барьеров для предпринимателей, а также повышение уровня жизни граждан в Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.

Напомним, в сентябре 2021 года принят новый Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации до 2025 года. В нем определены задачи и ожидаемые результаты развития конкуренции. Например — уменьшение доли организаций с государственным и муниципальным участием в отдельных отраслях экономики, увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.