Четыре из 11 челябинских депутатов заняли руководящие посты в Госдуме

Прошло первое заседание Государственной думы РФ нового, восьмого созыва

12 октября прошло первое заседание Госдумы восьмого созыва. Избранные депутаты утвердили состав фракций, комитетов и комиссий нижней палаты российского парламента. Четыре из 11 челябинских парламентариев заняли руководящие посты, сообщает корреспондент Первого областного информагентства.



Заседание ГД вела Валентина Терешкова, первая в истории женщина-космонавт и — на прошедших выборах — участник федеральной пятерки «Единой России». В президиум кроме Терешковой вошли Владимир Жириновский от ЛДПР, Светлана Савицкая от КПРФ, Галина Хованская от «Справедливой России — за Правду» и лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

В новой Думе выросло число комитетов: с 26 до 32 штук. Депутаты от Челябинской области, как сообщало Первое областное информагентство, вошли в состав девяти из них. Больше всего южноуральских парламентариев — в комитете по просвещению: в него вступили коммунист Михаил Берулава (прошел в Госдуму по партийным спискам от Челябинской области), лидер регионального отделения «Новых людей» Максим Гулин и член «Справедливой России — за Правду» Яна Лантратова.

Еще четыре депутата-южноуральца заняли руководящие посты. Ветеран Госдумы Дмитрий Вяткин утвержден в качестве первого заместителя руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности. Еще один единоросс, ранее работавший в Госдуме, Владимир Бурматов, избран первым заместителем председателя комитета по экологии и природным ресурсам. Правда, для Бурматова это скорее понижение: в прошлом созыве он являлся председателем «экологического» комитета.

Традиционно занял пост заместителя руководителя фракции «Справедливой России — за Правду» Валерий Гартунг. Наконец, заместителем председателя комитета по экономической политике избран победитель конкурса «Лидеры России — Политика», уроженец Магнитогорска, известный медиаэксперт, председатель Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Станислав Наумов.

Председателем Госдумы восьмого созыва избран Вячеслав Володин, возглавлявший нижнюю палату российского парламента и в прошлой Думе. Перед голосованием бывшему-настоящему спикеру задавали вопросы представители партий. От «Справедливой России» выступил Валерий Гартунг.

«Мы все общались с населением перед выборами. Люди жалуются на цены. Рост цен в условиях отсутствия конкуренции — серьезная проблема. Какие вы видите пути решения, как может Госдума участвовать в создании конкурентной среды?» — задал вопрос Володину перед голосованием за кандидатуру спикера Валерий Гартунг.

«У нас полномочий достаточно, мы формируем правительство. Мы существенно изменили структуру Госдумы, у нас впервые появится комитет по защите конкуренции, «Справедливая Россия» вас предлагает туда. Что еще нужно? Когда мы все избраны в парламент, независимо от того, какую партию представляем, мы — законодательный орган. Нельзя, будучи представителем власти, находиться к ней в оппозиции!» — ответил Вячеслав Володин.

Заместителей председателя Госдумы стало больше: одиннадцать человек, в том числе два первых вице-спикера. «Первыми» стали Александр Жуков (ЕР) и Иван Мельников (КПРФ).

Сохранили свои посты руководителей фракций Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов (СРЗП), Геннадий Зюганов (КПРФ). Депутатов-единороссов возглавил, как и в два прошлых созыва, экс-замминистра МВД Владимир Васильев.

Напомним, выборы депутатов Госдумы восьмого созыва прошли 17—19 сентября 2021 года. По их результатам парламентское большинство получила партия «Единая Россия», сохранили присутствие в Думе «Справедливая Россия — за Правду», КПРФ и ЛДПР. Кроме того, добавилась пятая фракция: по результатам выборов 13 мест завоевали члены партии «Новые люди», кроме того, к их фракции присоединились два самовыдвиженца. Фракцию «Новых людей» возглавил руководитель партии, бизнесмен Алексей Нечаев.

Депутаты отметили, что на первое же заседание не явились два десятка свежеизбранных парламентариев. По словам Владимира Жириновского и Вячеслава Володина, причиной «прогула» во всех случаях стала болезнь: отсутствующие заразились COVID-19. Как уточнил Вячеслав Володин, на сегодня привиты от коронавируса 70 процентов депутатов. Этого, по мнению спикера, недостаточно. Жириновский же вообще предложил в качестве одной из первых законодательных инициатив внести вакцинацию от ковида в Национальный календарь обязательных прививок, а депутатам ревакцинироваться каждые два месяца.