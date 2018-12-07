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/ Жизнь южноуральцев сможет улучшить молодежь. Как?

Жизнь южноуральцев сможет улучшить молодежь. Как?

Для этого ЗВУ собирает участников в новый проект для молодых жителей Южного Урала.
сегодня в 12:03
  |  Общество

Челябинское областное общественное социально-правовое Движение «За возрождение Урала» объявило о наборе в новый масштабный долгоиграющий проект для молодых людей «Будущее территорий. Вовлечение молодёжи муниципалитетов в социальные практики».

Как показали данные Федеральной службы государственной статистики, в Челябинской области проживает более 627 тысяч 981 молодых человек (от 15 до 30 лет). Не все они имеют возможность принимать участие в социальных проектах, не каждый знает, как реализовать свои идеи. Для того чтобы исправить эту ситуацию, ЗВУ запускает новый проект, в котором каждый желающий сможет поучаствовать, чтобы улучшить своим проектом жизнь южноуральцев.

На финансирование проекта Движение «За возрождение Урала» выиграло президентский грант в размере почти три миллиона рублей. Проект будет реализовываться в три этапа: набор участников через социальные сети, отбор и обучение. После будет проходить разработка личных проектов участников вместе с их наставниками.

Молодежь — это наше будущее. И наша задача найти талантливых ребят и предоставить им площадку для развития и личностного роста. Мы очень надеемся, что благодаря нашей работе молодежь, проживающая в территориях, узнает о возможностях развития и самореализации, что, несомненно, поможет создать комфортную среду в муниципалитетах. — прокомментировала Ирина Власова, руководитель отдела по работе с молодежью аппарата движения «За возрождение Урала».

Чтобы поучаствовать в проекте, необходимо подать заявку по ссылке. Подробности и развитие проекта можно проследить в группе во «ВКонтакте».

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