/ Карту актуальных проблем Челябинской области составят руководители ЗВУ

Курировать работу будет новый председатель областного Совета.

За последние 4 года Челябинская область многое улучшила в социальной сфере. Не последнюю роль сыграло в этом движение «За возрождение Урала». Недавно губернатор Борис Дубровский сообщил, что реальная ситуация в регионе давно опережает название организации. Урал давно возродился, и теперь развивается. Чтобы процесс был эффективнее, Аппарату движения поручили сформировать карту актуальных проблем в каждом районе. Инициативу озвучил Борис Дубровский во время выступления на отчетной конференции общественного движения ЗВУ. Он также напомнил, что присутствующие должны выбрать нового председателя областного Совета.

Регион вступает в новый электоральный цикл, который завершится 8 сентября 2019 года избранием губернатора Челябинской области, депутатов и глав ряда органов местного самоуправления. В Челябинске по итогам будет сформирован новый состав Челябинской городской Думы. Предстоит большая работа с использованием новых подходов. — сказал Борис Дубровский.

Напомним, что сейчас именно губернатор возглавляет общественное движение «За возрождение Урала». В 2019 году пройдут перевыборы, и Борис Дубровский намерен в них участвовать.