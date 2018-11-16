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/ Бориса Дубровского единогласно переизбрали председателем совета ЗВУ

Бориса Дубровского единогласно переизбрали председателем совета ЗВУ

Областной совет движения «За возрождение Урала» проголосовал единогласно.
сегодня в 10:25
  |  Общество

Вчера, на 26-ой отчетной конференции Областной совет движения «За возрождение Урала» переизбрал руководителя организации. На должность председателя вновь назначили Бориса Дубровского.

В своем докладе он озвучил результаты работы правительства, которая была проведена за последние годы. Борис Дубровский рассказал, что сейчас областной бюджет свободен от займов, хотя еще в 2014 году долг составлял 10 миллиардов рублей. Теперь есть все возможности для дальнейшего развития и реализации планов.

Безусловно, есть ряд проблемных вопросов, на решение которых направлены наши усилия. Это, прежде всего, ситуация по реальным доходам граждан. Здесь продолжается работа по увеличению социальных выплат и поступательному повышению зарплат бюджетникам. Этому способствует эффективная финансово-бюджетная политика, благодаря которой область сегодня имеет сбалансированный, стабильно наполняемый бюджет. За четыре года прирост поступлений в консолидированный бюджет области составил 48%, общая сумма поступлений — 659 млрд рублей. — рассказал в своем докладе Борис Дубровский.

За 4 года было реализовано множество проектов, решаются такие глобальные экологические проблемы, как закрытие свалки в Челябинске и перенос русла реки Сак-Элга в Карабаше. Постоянно ведется работа по программе «Формирование комфортной городской среды». Ведутся работы по газификации населенных пунктов и расселению аварийного жилья.

Мы вошли в фазу реализации глобальных проектов, которые определят развитие региона на десятилетия вперед. Для того чтобы воплотить задуманное в жизнь, нам необходима поддержка и одобрение всех активных и неравнодушных южноуральцев. — прокомментировал Борис Дубровский.

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