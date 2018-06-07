/ Правительство Челябинской области изучило вопросы, отправленные южноуральцами на «Прямую линию»

Губернатор и его команда готовы к звонку главы государства.

Нововведением «Прямой линии президента Владимира Путина», которая пройдет сегодня, 7 мая, станет звонок губернатору. В пресс-службе Бориса Дубровского отметили: неожиданных вопросов, переадресованных области, не будет. Команда промониторила соцсети, где социально активные граждане сообщают о своем звонке на прямую линию, и узнала, о чем болит душа у жителей Челябинской области.

Людей интересует самый широкий спектр вопросов. От политической повестки до жизненных историй. Интересуют состояние больничных комплексов. Будущее спортшкол. Мы готовы отреагировать. В последние два года вопросы, поднимающиеся, не имели отношения непосредственного к компетенции правительства, но мы в работы включались и вели поиск решений. Мы не проводим раздел, является ли это нашими полномочиями или коммерческими, федеральными, но реакции будут стремительными. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель аппарата пресс-службы и информации правительства региона Дмитрий Федечкин.

В своем большинстве южноуральцев интересуют житейские проблемы личного характера. Правительство региона оперативно реагирует на такие проблемы. Например, в 2016 году история челябинца Дмитрия Дудкина прогремела на всю страну. Отец четверых детей рассказал президенту, что не получает зарплату на предприятии «Уралавтоприцеп», и в такой же ситуации большое число его коллег. Директора вызвали на ковер, ситуация была разобрана, зарплата выплачена. Проверку предприятия начала прокуратура и следователи.

Другой пример — Светлана Романова, в прошлом году озвучившая проблему 18 садоводов. Она объяснила, что через их товарищество проходит газопровод. Сегодня закон запрещает дачным домикам находиться близко к трубе, но во время их строительства таких указов просто не было. Проблема пока не решена, однако правительство помогло дачникам связаться с ответственными за газопровод людьми. Дачу, как грозились, не отобрали, Светлана Романова в этом году засеяла свой огород и ждет урожая к осени.

«Прямая линия с президентом Владимиром Путиным» пройдет в 14 раз. Она начнется в 14:00 по челябинскому времени. Жители Южного Урала могут следить за ходом «Прямой линии» в режиме онлайн на сайте 1obl.tv.