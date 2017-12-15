/ Борис Дубровский в составе правительственной делегации налаживает связи с Киргизией

Глава региона договоривается об увеличении торгового оборота с дружественной республикой.

Глава Челябинской области Борис Дубровский с деловым визитом сейчас находится в Кыргызской Республике. Губернатор региона отправился в Киргизию в составе правительственной делегации. Там Дубровский выступит на заседании шестой российско-киргизской конференции «Евразийская интеграция как основа развития российско-киргизских внешнеэкономических связей».

В рамках визита будут подписаны меморандум о сотрудничестве между «УК Мечел-Сталь» и государственным предприятием национальной компанией «Кыргыз Темир Жолу», меморандум о сотрудничестве АО «РЭЦ» с Российско-Киргизским фондом развития. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.



Кроме того, важным для региона станет укрепление деловых связей по сельскому хозяйству. Товарооборот Челябинской области с Киргизией за 9 месяцев 2017 года составил 61,6 миллионов долларов, что выше на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.