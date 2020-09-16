Челябинский политолог оценил шансы на участие партий в выборах в Госдуму

Александр Мельников разделил их на 8 категорий.

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Политолог Александр Мельников оценил выборную кампанию партий, участвовавших в голосовании в Заксобрание Челябинской области. Эксперт составил рейтинг из 8 позиций, от «Отлично» до «Не проявились».



Высшей оценки от Александра Мельникова удостоились две партии — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Зеленая альтернатива». Они решили свои задачи и получили представительство в парламенте региона. Балл «хорошо» от политолога получила лишь одна партия — «Единая Россия», победа которой, по мнению политолога омрачена невысокой явкой и поражением в голосовании Марины Поддубной.

«Удовлетворительно: КПРФ, ЛДПР, „Справедливая Россия“. Местные зюгановцы и жириновцы без огонька отработали свой номер, но благодаря раскрученным брендам получили „свои законные“ чуть больше десяти процентов. Эсеры, хотя и показали второй результат по спискам, да выиграли два одномандатных округа, заслуживают лишь удовлетворительной оценки, потому что они традиционно сильны в Челябинской области, на них ставила протестная публика и контрэлиты, и заявляемые амбиции были выше полученного по факту»,— поделился мнением политолог Александр Мельников.

«Плохо», по мнению эксперта, себя проявила партия «За правду», набравшая меньше 3%, несмотря на активную предвыборную кампанию. Оценки «Очень плохо» от Александра Мельникова удостоились «Партия роста» и «Родина», набравшие меньше 1%.

«Ужасно: „Коммунисты России“. Заинтриговав на самом старте кампании вербовкой под свои знамена нескольких местных протестных активистов, не смогли собрать подписи. Полный провал: „Яблоко“. Тоже не смогли качественно собрать подписи, безнадежно проиграли все попытки обжаловать отказ в регистрации. Что для Коммунистов России просто ужасно, то для одной из старейших и некогда уважаемых в регионе политических партий сверхпровал»,— добавил политолог.

В списке не проявивших себя на выборах в Челябинской области: партии «Гражданская платформа», «Зеленые», «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Новые люди» и «Патриоты России». Все они не участвовали в минувшей избирательной кампании. Еще пять партий, включая «Новых людей», в прошедшей кампании в Челябинской области участвовать не стали.

Отметим, по словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, в сборах подписей на выборы в Государственную Думу в 2021 году не будут участвовать 16 партий. До 13 сентября их число было равно 13. По мнению экспертов, региональное голосование является заделом для выборов в парламент страны.