Дополнительно 60 тысяч за заслуги молодости

Ветеранам спорта и культуры в Челябинской области окажут дополнительную поддержку.

Послушать 00:00

Соответствующий закон приняли депутаты законодательного собрания Челябинской области. С инициативой выступил губернатор Алексей Текслер. Ежемесячное пособие будет назначено тем людям, которые в молодости прославили регион своими достижениями. Это участники Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионы мира и Европы, имеющие почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта» или «Мастер спорта международного класса» СССР и России, а также деятели культуры, имеющие почетное звание «Народный артист» или «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

«Ко мне многие годы обращались люди, которые раньше получали поддержку из бюджетов муниципальных образований. Сейчас бюджетным кодексом это запрещено, поэтому мы приняли специально закон. Я думаю, что тем самым мы отдаем дань и уважение, говорим слова благодарности тем людям, которые в свое время, будучи молодыми, защищали честь области и блистали на сценах наших театров», — пояснил Владимир Мякуш, председатель законодательного собрания Челябинской области.

Эти люди в прошлом с честью представляли регион на всероссийском и международном уровне. Они вышли на пенсию, и, по мнению Владимира Мякуша, теперь государство должно оказать им поддержку. Депутатами было принято решение назначить этим категориям граждан ежемесячное пособие в размере 5-ти тысяч рублей, это дополнительно 60 тысяч в год.

«Многие из этих людей уже являются Ветеранами труда и получают ежемесячные денежные выплаты. Это пособие будет дополнительной социальной поддержкой. Им не нужно будет отказываться от получения средств за звание Ветерана труда», — добавил Александр Журавлев, председатель комитета законодательного собрания по социальной политике.

Во время заседания закон вызвал бурное обсуждение. Депутаты внесли в него ряд предложений. К примеру, народные избранники предположили, что список получателей этой выплаты можно расширить, добавив в него деятелей науки и ветеранов спорта других категорий.