Размер ежемесячной выплаты труженикам тыла увеличат в Челябинской области

Закон об этом одобрили депутаты на заседании законодательного собрания.

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Сегодня, 29 августа, на заседании законодательного собрания депутаты одобрили поправку в закон «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области», предложенную главой региона Алексеем Текслером. Теперь труженики тыла будут ежемесячно получать выплаты увеличенные почти в 6 раз.

«Проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Челябинской области „О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области“ предусматривает увеличение размера ежемесячной денежной выплаты, установленной для лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, далее — труженики тыла», — рассказали в пресс-службе законодательного собрания Челябинской области.

Уже с 1 сентября 2019 года труженики тыла будут ежемесячно получать вместо 270 рублей 1600 рублей.