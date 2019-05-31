Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.06 +0.15 72.42 +0.01
Челябинск
сейчас
 
+16 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ 14 тысяч семей получают финансовые выплаты в Челябинской области

14 тысяч семей получают финансовые выплаты в Челябинской области

Помощь оказывают также старшему поколению.
сегодня в 17:52
  |  Общество

Стало известно, сколько родителей получили финансовую поддержку в Челябинской области в 2019 году. За первенца ежемесячную выплату получают 9466 семей, и на эти цели направили 439 миллионов рублей из федерального бюджета. Также выплаты положены семьям, в которых 3 ребенка и больше. На это выделили 238,17 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов, которые направлены 4643 семьям.

Также 309 многодетных семей получили областной материнский (семейный) капитал на общую сумму 15,5 миллиона рублей из регионального бюджета. 11 318 получателям осуществлена выплата единовременного пособия при рождении ребенка на общую сумму 28,8 миллиона рублей. Проведено 846 циклов экстракорпорального оплодотворения супругам, страдающим бесплодием. Процедуры выполнены за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Поддерживают также старшее поколение. По одноименному проекту предусмотрены выплаты в размере 149 миллионов 146 тысяч рублей. У Министерства социальных отношений есть 23 автомобиля, которые будут возить южноуральцев из сельской местности в медицинскую организацию.

Общество
Многодетным семьям предлагают выплачивать «отцовский капитал»
29.05.2019
Многодетным семьям предлагают выплачивать «отцовский капитал»
Общество
После рождения третьего ребенка челябинские семьи получат 450 тысяч рублей
07.05.2019
После рождения третьего ребенка челябинские семьи получат 450 тысяч рублей
Общество
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку на весь срок кредита
05.04.2019
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку на весь срок кредита
Общество
Многодетным семьям частично погасят ипотеку
20.02.2019
Многодетным семьям частично погасят ипотеку
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Под зданием Камерного театра в Челябинске обнаружили катакомбы
сегодня в 18:41
Под зданием Камерного театра в Челябинске обнаружили катакомбы
Общество
14 тысяч семей получают финансовые выплаты в Челябинской области
сегодня в 17:52
14 тысяч семей получают финансовые выплаты в Челябинской области
Общество
В регионах начали запрещать продажу вейпов несовершеннолетним
сегодня в 17:51
В регионах начали запрещать продажу вейпов несовершеннолетним
Общество
Современная и комфортная набережная появится в Калининском районе Челябинска
сегодня в 17:46
Современная и комфортная набережная появится в Калининском районе Челябинска
Хоккей
Хоккейный эксперт предложил Евгению Малкину вернуться в «Металлург»
сегодня в 17:09
Хоккейный эксперт предложил Евгению Малкину вернуться в «Металлург»
Общество
Движение для машин и пешеходов ограничат в Советском районе Челябинска
сегодня в 17:02
Движение для машин и пешеходов ограничат в Советском районе Челябинска
Общество
Общественный транспорт увезет челябинцев с концерта Макса Коржа
сегодня в 16:52
Общественный транспорт увезет челябинцев с концерта Макса Коржа
Происшествия
В Челябинске водитель «Урала» протаранил столб и светофор
сегодня в 16:32
В Челябинске водитель «Урала» протаранил столб и светофор
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6