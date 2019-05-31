/ 14 тысяч семей получают финансовые выплаты в Челябинской области

Помощь оказывают также старшему поколению.

Стало известно, сколько родителей получили финансовую поддержку в Челябинской области в 2019 году. За первенца ежемесячную выплату получают 9466 семей, и на эти цели направили 439 миллионов рублей из федерального бюджета. Также выплаты положены семьям, в которых 3 ребенка и больше. На это выделили 238,17 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов, которые направлены 4643 семьям.

Также 309 многодетных семей получили областной материнский (семейный) капитал на общую сумму 15,5 миллиона рублей из регионального бюджета. 11 318 получателям осуществлена выплата единовременного пособия при рождении ребенка на общую сумму 28,8 миллиона рублей. Проведено 846 циклов экстракорпорального оплодотворения супругам, страдающим бесплодием. Процедуры выполнены за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Поддерживают также старшее поколение. По одноименному проекту предусмотрены выплаты в размере 149 миллионов 146 тысяч рублей. У Министерства социальных отношений есть 23 автомобиля, которые будут возить южноуральцев из сельской местности в медицинскую организацию.