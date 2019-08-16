В Челябинской области выплатят 50 миллионов рублей многодетным семьям

Выплаты для закупки школьных принадлежностей предоставят до конца октября.

В Челябинской области начался прием документов для получения пособий для подготовки детей к учебному году. В этом году появилась новая выплата для малообеспеченных семей с детьми с ограниченными возможностями.

«Работа по приему заявлений началась с 1 августа, а документы мы будем принимать до конца октября. Сейчас уже ведется информационная программа, поскольку нам бы очень хотелось, чтобы как можно больше людей получили данную выплату к учебному году. На данный момент 20 процентов от общего предполагаемого количества граждан уже заявились, и я надеюсь, что в ближайшее время они получат деньги», — заявила Татьяна Чиркова, начальник управления социального развития министерства социальных отношений Челябинской области.

Для получения денежных средств, помимо удостоверения личности, специального заявления и свидетельства о рождении детей, необходимо также предоставить справки о переводе обучающихся в следующий класс.

Сумма выплаты составит полторы тысячи рублей за одного ребенка, а общее количество средств, выделенных из областного бюджета на поддержку многодетных семей выделено более 50 миллионов рублей. В этом году на получение пособия смогут претендовать около 30 тысяч детей.