До этапа строительства на Южном Урале будут доходить только качественно выполненные проекты

Областное совещание провёл Алексей Текслер с министрами и главами муниципалитетов.

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Сегодня, 19 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл совещание с главами муниципалитетов и членами регионального правительства посредством видеоконференцсвязи, на котором обсудил ряд важных проблем. В их число вошли итоги первых поездок по городам области, формирование регионального бюджета, а также подготовка школ к новому учебному году.

Так, посетив несколько муниципалитетов за две недели, Алексей Текслер отметил, что практически везде не выдерживаются сроки выполнения сезонных работ. Это касается и ЖКХ, и дорог, и строительства многих объектов. Причём нередко проблемы начинаются уже на стадии формирования необходимых документов.

«Иногда после решения более года может занимать подготовка сметной документации по простым объектам, стройки которых после принятия решения вместе с проектом должны занимать несколько месяцев»,— сказал Алексей Текслер.

В следующем году строить будут только те проекты, по которым проектно-сметная документация выполнена качественно, поскольку из-за пандемии коронавируса бюджет региона в 2021 году будет непростым. А сформировать его необходимо на предстоящие три года. В связи с этим губернатор потребовал от министров и глав ответственного подхода к планированию расходов.

«В приоритете при формировании бюджета: мероприятия по реализации нацпроектов и поручений президента РФ, исполнение задач, поставленных губернатором в обращении к Заксобранию региона, а также исполнение решений по результатам посещения муниципалитетов»,— уточняют в пресс-службе регионального правительства.

Затронул губернатор и тему подготовки к сбору урожая и заготовки кормов. По его словам, из-за засухи и непогоды южноуральские земледельцы серьёзно пострадали, и зерна в этом году будет меньше по сравнению с предыдущими годами.

«Не смотря ни на какие обстоятельства осенью необходимо своевременно провести подготовку земель к новому посеву, обеспечить зерном региональных хлебопроизводителей, сформировать семенной фонд в соответствии с планом, а также проработать с Минсельхозом России вопросы, связанные с возмещением потерь от засухи»,— поручил Алексей Текслер.

Не обошёл стороной глава региона и начало учебного года. Он подчеркнул, что никаких сбоев в подготовке школ к 1 сентября допустить нельзя, и уже с первого учебного дня младшеклассники должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием, а в самих учебных заведениях обеспечены все санитарно-эпидемиологические меры.

Также губернатор подчеркнул, что в Челябинской области дистанционное обучение не планируется. А все классные руководители по инициативе президента будут получать доплату.