«Верхний Уфалей перезагрузится»: Алексей Текслер подвел итоги рабочей поездки

Губернатор Челябинской области отметил несколько важных проблем.

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Сегодня, 18 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочей поездкой посетил Верхнеуфалейский городской округ. Он побывал на важнейших объектах для города — реконструируемом ФОКе, осмотрел строительство объездной дороги. Главной новостью дня стало известие о планирующейся постройке двух новых производств.

«Мы запустили строительство новых предприятий. Это важнейшая стратегическая задача по возрождению Верхнего Уфалея. Эти разговоры про депрессивный город, откуда только уезжают жители и нет перспектив — теперь история, которую мы раз и навсегда закрыли. Перспективы у Уфалея есть и очень хорошие. Вокруг новых производств будут развиваться и сфера услуг, и различные обслуживающие предприятия. Плюс к этому будем подтягивать социальную сферу», — заявил Алексей Текслер.

Губернатор обсудил с главой округа и те проблемы, которые были зафиксированы еще в прошлые поездки губернатора.

«Тема ветхо-аварийного жилья крайне актуальна. Город в 30-е годы вместе с комбинатом строился и значительная часть жилья была построена как раз в те годы. Собственно, задача переселения из ветхо-аварийного жилья является одной из важнейших. Я напомню, 19 домов мы переселим в новое жилье, которое сейчас строится. Мы эту программу будем продолжать, сегодня об этом поговорили. Также актуальна и тема ЖКХ. В прошлом году тема старого водовода аварийного была особенно острой. И тогда мы эту проблему решили. Плюс начали реализовывать проект по новой котельной», — добавляет глава региона.

При этом он отметил, что в этом году жители Верхнего Уфалея уже в этом году смогут посетить отремонтированную местную больницу, которая в прошлый раз привела Алексея Текслера в ужас.

«Больница, которую я увидел в прошлом году, меня поразила. Ее состояние никуда не годилось. Поэтому начали ремонт, и она будет выглядеть по-другому. Сделаем благоустройство, оборудование. Сегодня обсуждали вопрос привлечения новых медицинских кадров», — поделился губернатор Челябинской области.

Он подытожил, что в городе также будет сделан новый парк с различными площадками, где жители города смогут полноценно отдыхать. А те, кто покинул город — смогут туда вернуться. Но Алексей Текслер упомянул, что это лишь начало. И уже через несколько лет Верхний Уфалей полностью перезагрузится.