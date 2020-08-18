Большую инспекцию Верхнего Уфалея сегодня проводит Алексей Текслер

Губернатор посетит большое количество объектов и учреждений.

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Сегодня, 18 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает инспектировать муниципалитеты региона. На очереди у него Верхнеуфалейский городской округ.

Как сообщили в правительстве области, губернатор проведет встречу с главой муниципального образования и проконтролирует исполнение данных ранее поручений.

«Также губернатор посетит ряд социальных учреждений: осмотрит текущий этап ремонтных работ в городской больнице, побывает в гимназии № 7 и проверит образовательное учреждение на предмет готовности к новому учебному году», — рассказали о планах главы региона в правительстве.

Помимо этого Алексей Текслер посетит стройплощадку нового физкультурно-оздоровительного комплекса и проконтролирует ход проведения дорожных работ на объездной магистрали. Также ожидается, что губернатор Челябинской области заедет на промышленную площадку бывшего никелевого завода, где планируется презентация инвестиционных проектов.

Также возможны и традиционные «развороты Текслера», когда губернатор отклоняется от намеченного маршрута, чтобы пообщаться с жителями, выслушать их проблемы или воочию их увидеть.