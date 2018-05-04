/ Губернатор Челябинской области отчитался о доходах за 2017 год

Борис Дубровский стал меньше зарабатывать.

Доходы главы региона за год сократились на 13 миллионов рублей. Об этом свидетельствует соответствующий документ, размещенный на сайте губернатора. Также в нем перечислены объекты, задекларированные Борисом Дубровским в 2017 году.

Декларированный годовой доход за 2017 год составил 60,4 миллиона рублей. — говорится в документе.

В 2016 году доходы главы региона составили 73 миллиона рублей.

В собственности Бориса Дубровского находятся следующие объекты недвижимости: три земельных участка, два жилых дома, дача, квартира, гараж и три нежилых помещения. В пользовании губернатора находятся правительственная квартира и дом. Глава региона владеет одним автомобилем марки «Мерседес».

Супруга губернатора за 2017 год заработала 2,1 миллиона рублей, что тоже меньше результата за предыдущий год на 200 тысяч. При этом в ее собственности находятся два земельных участка, три жилых дома, две квартиры и два парковочных места. В пользовании — земельный участок и жилой дом. Жена Бориса Дубровского также владеет автомобилем марки «Мерседес».