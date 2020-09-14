Медведев предложил Текслеру возглавить «Единую Россию» в Челябинской области

Экс-премьер отметил работу, проведенную главой Челябинской области в рамках предвыборной кампании.

Послушать 00:00

Дмитрий Медведев предложил Алексею Текслеру возглавить Единую Россию в Челябинской области. Экс-премьер высоко оценил заслугу губернатора Челябинской области в предвыборной кампании 2020 года. Он отметил, что глава нашего региона за короткое время состоялся не только как руководитель Южного Урала, но и готов к новым начинаниям.

«Я помню, как Вы ко мне, будучи еще заместителем министра, приходили. Сейчас Вы уже состоявшийся руководитель очень важного региона. Думаю, что Вы уже созрели не только для того, чтобы возглавить партию региона. Я хочу сказать, что вы состоялись не только как региональный руководитель. Та работа, которая была Вами проведена в процессе подготовки к этим выборам, уже в качестве члена партии „Единая Россия“, дает мне основание предложить Вам возглавить региональную партийную организацию», — предложил Дмитрий Медведев.

На предложение лидера партии Алексей Текслер ответил согласием. Он выразил глубокую благодарность за оказанное доверие.

«Дмитрий Анатольевич, спасибо огромное за доверие! Я вообще не привык прятаться, уходить в тень! Конечно, если я принял решение вступить в партию, возглавить тройку, я безусловно воспользуюсь Вашим предложением!», — ответил Алексей Текслер.

Предложение будет рассмотрено на ближайшей региональной конференции «Единой России».