Для жителей Челябинской области работает еще одна «горячая линия» по выборам

Аппарат Уполномоченного по правам человека проводит свой мониторинг.

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Жители Челябинской области могут обратиться с вопросами о голосовании не только на «горячую линию» избиркома, но и на «горячую линию», организованную аппаратом Уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Всего на нее к полудню поступило 6 звонков: жителей региона интересовала возможность проголосовать, если они находятся в отъезде или на рабочем месте.

Традиционно в Единый день голосования аппаратом проводится мониторинг, основной акцент которого делают на доступность среды на избирательных участках.

«Проводится проверка, есть ли пандусы и проинструктированы ли члены комиссий, чтобы организовать беспрепятственный доступ на избирательные участки маломобильным группам населения. К тому же, мы посетили Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, чтобы посмотреть, как будут голосовать пациенты, которым только что провели операцию. Прошла проверка и в следственных изоляторах, где людям также должны предоставить возможность проголосовать», — отметила Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

Маргарита Павлова подчеркнула, что избирательная кампания в 2019 году проходит намного спокойнее, чем предыдущая, по состоянию на 13 часов нарушения не были зафиксированы.