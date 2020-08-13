Собственник проведет реконструкцию аварийного здания в Челябинске

Доступ к помещению ограничили, а мусор рядом убрали после вмешательства прокуратуры.

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По жалобам горожан прокуратура проверила состояние аварийного дома 21 по улице Краснознаменная в Челябинске. Местные жители сообщали, что у здания опасно находиться, так как оно не огорожено, рушится, заполнено мусором, а внутрь могут попасть все желающие.

В ходе проверки информация подтвердилась: фасад и другие элементы здания разрушается, а территория дома не огорожена. Все это угрожает жизни и здоровью людей. Собственнику (компания «АлеГео Групп») было внесено представление, согласно которому он должен был рассмотреть вопрос о приведении здания в порядок.

Территорию привели в порядок, убрали мусор, а также ограничили доступ к дому третьих лиц. Проведена техническая экспертиза, чтобы выяснить, возможно ли вернуть зданию прежний облик.

«Техническое состояние конструкций характеризуется как аварийное, однако для приведения здания в работоспособное состояние необходимо выполнить ряд мероприятий по устранению дефектов и повреждений. Таким образом, указанное здание подлежит реконструкции и восстановлению», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Собственник занимается составлением сметы на вид и стоимость необходимых работ.