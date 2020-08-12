Алексей Текслер посетил дом, в котором жила его мама

Губернатор совершил неожиданный «разворот» во время визита в Катав-Ивановск.

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Неожиданный «разворот» сделал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Катав-Ивановске. Глава региона посетил дом, в котором когда-то жила его мама. Как рассказал сам глава региона, она даже успела закончить первый класс местной школы № 7.



Визит губернатора стал неожиданностью для нынешних жильцов дома. Тем не менее, они пригласили Алексея Текслера в гости. После общения с южноуральцами глава региона побеседовал с местными мальчишками, которые шли в летний лагерь.

«У меня семья из Катав-Ивановска, семья деда моей мамы, она в 1945 году родилась. Сначала они все приехали в Вязовую, через семь лет перебрались сюда. Сначала жили ниже по улице, а потом дед получил квартиру в этом доме на втором этаже. Мама ходила в 7-ю школу, мы ее сейчас прошли, пошла там в первый класс и закончила его. Я в детстве сюда не приезжал, мы приезжали в Вязовую, где у меня жила прабабушка. Но родители сюда постоянно ездили, здесь у них живут друзья. В прошлом году я прошел мимо этого дома, а сегодня меня пригласили сюда зайти. Это очень приятно, я очень внимательно отношусь к истории семьи»,— рассказал Алексей Текслер.

Отметим, что в августе Алексей Текслер устроил для муниципалитетов области большую проверку. В рамках инспекции губернатор лично объезжает все города и сёла региона. Сегодня, 12 августа, помимо Катав-Ивановска, Алексей Текслер побывал в Трёхгорном и Юрюзани, где выслушал пожелания местных жителей и ознакомился с положением дел в муниципалитетах.